Banco Caribe abre una nueva sucursal

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Como parte de su estrategia de expansión y evolución institucional, Banco Caribe dejó abierta su nueva sucursal en Plaza Cuadra, Santo Domingo Este.

Edgar del Toro, presidente ejecutivo de esa entidad financiera, expresó que “Banco Caribe seguimos evolucionando para estar cada vez más cerca de nuestros clientes, no solo ampliando nuestra presencia, sino transformando la forma en que nos relacionamos con ellos. Esta nueva sucursal refleja nuestro compromiso con ofrecer una experiencia que combine eficiencia, cercanía y valor en cada interacción”.

Destacó que con esta apertura, Banco Caribe reafirma su compromiso con una banca enfocada en la generación de confianza, la eficiencia operativa y el acompañamiento integral de sus clientes en cada etapa de su vida, consolidando su rol como aliado estratégico en su crecimiento personal y empresarial.