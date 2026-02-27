Banco Caribe dona Aula STEM a Acción Callejera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de su compromiso con la educación y el desarrollo sostenible, Banco Caribe inauguró un Aula STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en las instalaciones de Acción Callejera en Santiago, beneficiando a más de 150 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa forma parte de su estrategia de Banca Responsable y refuerza la alianza que Banco Caribe sostiene con Acción Callejera desde el año 2019, con el objetivo de contribuir al bienestar y futuro de la niñez y juventud en riesgo social.

El Aula STEM está equipada con herramientas tecnológicas y recursos educativos innovadores, incluyendo dispositivos digitales, equipos para impresión 3D y acceso a plataformas de aprendizaje, que permitirán a los beneficiarios desarrollar conocimientos básicos en robótica y programación, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y el interés por áreas clave para el desarrollo profesional y social.

Acción Callejera es una institución sin fines de lucro que, desde 1989, trabaja en Santiago promoviendo acciones que garanticen los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia en riesgo social, a través de programas de acompañamiento integral que buscan mejorar sus condiciones de vida.

Esta entrega promueve el compromiso de Banco Caribe con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en educación de calidad y reducción de desigualdades, consolidando su rol como agente activo de cambio en las comunidades donde opera.

Además, la iniciativa contribuye a la formación de talento en áreas STEM, esenciales para la competitividad y el desarrollo económico del país.