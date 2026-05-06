Banco Central anuncia suspensión temporal del servicio de Pagos al Instante para este sábado

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el próximo sábado 9 de mayo de 2026, el servicio de Pagos al Instante BCRD quedará fuera de servicio durante gran parte del día.

Según el comunicado oficial emitido por la institución, la interrupción se debe a que la Corporación SWIFT —proveedor global de mensajería financiera con sede en Bruselas, Bélgica— llevará a cabo su ejercicio anual de continuidad de negocio. Estas pruebas técnicas son de alcance mundial y buscan garantizar la seguridad y estabilidad de la plataforma que conecta a las entidades financieras en todo el mundo.

Los usuarios no podrán realizar transferencias a través de este sistema en el siguiente horario:

Inicio: 8:00 a. m.

Finalización: 11:00 p. m.

Recomendación a los usuarios

El organismo rector de la política monetaria exhortó a los agentes económicos, entidades financieras y al público en general a tomar las previsiones de lugar y programar sus transacciones con antelación para evitar contratiempos.

"Pedimos disculpas por los inconvenientes que este ejercicio pudiera causar y apelamos a su comprensión, ya que el mismo permite garantizar la continuidad y calidad del servicio de mensajería de pagos", expresó el Banco Central en su aviso.