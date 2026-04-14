Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Banco Múltiple LAFISE reportó utilidades netas de RD$130 millones en 2025, un incremento de 81 % respecto al año anterior.

Durante la presentación de sus resultados, en el marco de su aniversario 41, la entidad también expuso sus proyecciones para 2026, con énfasis en expansión, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del segmento de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, señaló que el margen bruto creció un 40 %, reflejando una mejora en la generación de ingresos.

Autoridades de LAFISEElieser Tapia/HOY

En cuanto a la cartera de crédito, indicó que cerró en RD$10,613 millones, tras un aumento de RD$794 millones, equivalente a un 8 %. A esto se suma el crecimiento en la base de clientes, que alcanzó los 22,480, un 27 % más que el año anterior.

Sobre la calidad de la cartera, Paniagua destacó que la entidad mantiene niveles de morosidad bajos dentro del sistema financiero dominicano. “El índice de morosidad se sitúa en 1.33, pero el Banco Lafise tiene uno de los índices más bajos en el sistema financiero dominicano”.

LAFISE presenta logros de 2025Elieser Tapia/HOY

Como parte de su evolución, el banco implementó una nueva estrategia desde enero de 2025 tras su conversión a banco múltiple, ampliando su oferta hacia segmentos como préstamos hipotecarios, financiamiento de vehículos y tarjetas de crédito.

Innovación tecnológica

Banco LAFISE reporta ganancias de RD$130 millones y se enfoca en las PYMES para 2026

En el ámbito tecnológico, la entidad presentó su plataforma digital. “En este año lanzamos Lafise Digital, es una forma muy fácil de entrar al banco, tenemos muy desarrollados todos los temas de abrir una cuenta digital, pedir un préstamo digital”, explicó Paniagua.

Apuesta en las PYMES

LAFISE apuestas por las MYPES en 2026Elieser Tapia/HOY

Para 2026, la principal apuesta estará centrada en las PYMES, con un enfoque en acompañamiento y asesoría financiera. “Se están estableciendo, necesitan asesoría, entender cómo manejar su compañía, los préstamos, cómo pagarle a un exportador… y nosotros tenemos mucha expertise en eso”, indicó.

En esa misma línea, Claudia Espinal resaltó la necesidad de fortalecer el acompañamiento a los clientes. “El pueblo dominicano necesita asesores, no solamente que le otorguemos créditos, sino que los acompañemos en ese proceso”.

“La idea es tener una plataforma de soluciones y de asesoría”, agregó.

Guerra en Medio Oriente

Innovación tecnológica en LAFISEElieser Tapia/HOY

Sobre el panorama internacional, Paniagua advirtió que los conflictos geopolíticos podrían tener impacto en la economía. “Estamos en una situación muy específica ahora mismo con el tema de la guerra, el aumento del petróleo, eso influye en la inflación”.

De su lado, Franklyn Escalona aseguró que la entidad se mantiene vigilante ante posibles escenarios. “Estamos monitoreando nuestros escenarios para evitar afectaciones en nuestros escenarios. Actualmente, no hemos aumentado, pero es una posibilidad de que suceda”.