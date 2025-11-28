Banco Popular agasaja a 1,500 clientes corporativos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular ofreció un concierto sinfónico de cierre de año para 1,500 clientes corporativos y relacionados en el Teatro Nacional Eduardo Brito como muestra de agradecimiento por su apoyo y lealtad, el cual estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, y que contó con las actuaciones especiales de la cantante Maridalia Hernández, el trompetista Arturo Sandoval, el pianista Leo Pimentel, y los saxofonistas Sandy Gabriel y Ed Calle.

El concierto institucional “Molina y sus amigos” incluyó un programa musical con 13 obras sinfónicas compuestas por el propio José Antonio Molina, Salvador Sturla, Luis Rivera, Papa Molina, Juan Luis Guerra, Juan Lockward, Armando Cabrera, Toño Abreu, entre otros.

Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, encabezó la representación institucional y estuvo acompañado por su esposa, Rosa Hernández de Grullón, embajadora del país ante el Reino Unido e Irlanda del Norte.

Previo al concierto, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, expresó su gratitud hacia los asistentes por su confianza y constante respaldo, subrayando que cada uno de ellos “forma parte esencial de la historia, del presente y del futuro” de la entidad financiera. “Seguimos transformándonos para estar a la altura de sus expectativas y de los desafíos de un mundo que cambia con velocidad vertiginosa”, dijo.