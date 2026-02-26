Banco Popular financia la renovable

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular informó que al cierre del 2025 había financiado proyectos de energía renovable por un monto superior a los US$600 millones, con una capacidad instalada asociada de 1,000 megavatios (MW), distribuidos en más de 20 iniciativas actualmente en operación en diversas regiones del país.

Esas operaciones incluyen financiamientos directos, préstamos sindicados, estructuras fiduciarias y participaciones como agente de garantía, en proyectos tanto solares, como eólicos y de biomasa.

La capacidad instalada de esos proyectos energéticos verdes representa cerca del 38.3 % del total de la generación renovable en operación en el país, lo que posiciona al banco como uno de los principales facilitadores del desarrollo sostenible.