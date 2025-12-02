Banco Vimenca lanza tarjeta Visa Infinite

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Jesús Cornejo

Banco Vimenca presentó su nueva Tarjeta de Crédito Visa Infinite, un producto diseñado para ofrecer una experiencia superior y satisfacer las expectativas de un segmento cada vez más exigente.

Durante la actividad, celebrada junto a clientes, aliados y representantes de Visa, el vicepresidente ejecutivo de Banco Vimenca, Jesús Cornejo, destacó que este lanzamiento representa un paso importante dentro de la evolución del banco y del fortalecimiento continuo del portafolio de productos y servicios.

“Nuestra Tarjeta de Crédito Visa Infinite es un reflejo directo de quiénes somos, hacia dónde vamos y de cómo continuamos robusteciendo la propuesta de valor que ofrecemos, sustentados en más de dos décadas construyendo una trayectoria basada en la cercanía, la confianza y el acompañamiento en las metas personales, profesionales y familiares de nuestros clientes”, agregó.

