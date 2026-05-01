BANFONDESA crece 22.9% en activos y marca un hito con el primer bono sostenible del país

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El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A (BANFONDESA) celebró su Asamblea General Extraordinaria y Asamblea General Ordinaria Anual 2026, en la que presentó los resultados financieros, de gestión y sostenibilidad correspondientes al ejercicio fiscal del año 2025, marcando diez años de evolución institucional y consolidando su posicionamiento como una banca con altos estándares de equidad, responsabilidad social y orientada al desarrollo sostenible integral.

Al cierre del año 2025, la entidad reportó activos totales por RD$17,822 millones, con un crecimiento interanual de 22.9%, impulsado por una expansión prudente de la cartera de créditos, crecimiento de las inversiones y el fortalecimiento de las captaciones.

La cartera de crédito alcanzó RD$12,194 millones, con un crecimiento del 13.3%, manteniendo indicadores de calidad por encima del promedio del sector, con una morosidad de 1.70% y una cobertura de provisiones de 160.13%.

La rentabilidad se mantuvo robusta, con un ROA de 3.26%, ROE de 19.14%, y un índice de solvencia de 18.33%, significativamente superior al mínimo regulatorio.

Durante el 2025, BANFONDESA profundizó su modelo dígito‑relacional, en el cual la tecnología potencia la cercanía humana.

La entidad cerró el año con más de 117 mil afiliados digitales y 471 mil transacciones a través de canales electrónicos, al tiempo que fortaleció su red física con 65 sucursales, 74 subagentes bancarios y acceso a más de 2,000 cajeros automáticos, ampliando su capilaridad en 26 provincias del país.

En materia de gobierno corporativo, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la gestión responsable, presentando su Memoria Anual 2025, Informe de Gobierno Corporativo y Estados Financieros Auditados por KPMG, elaborados conforme al marco regulatorio vigente y a estándares internacionales de buenas prácticas.

La agenda de sostenibilidad e impacto social continuó siendo un eje transversal de la estrategia institucional.

En el año 2025, BANFONDESA evitó la emisión de 799 toneladas de CO₂, como resultado de su programa de ecoeficiencia operativa y la instalación de 2,380 paneles solares en 52 localidades. Desde 2020,

BANFONDESA ha acumulado más de 2.8 mil toneladas de CO₂ evitadas.

En el ámbito social, más de 91 mil personas han sido formadas en educación financiera, y a través de programas de voluntariado e inversión social, el banco ha impactado más de 213 mil vidas en el período postpandemia.

Uno de los principales hitos del año fue la emisión del Primer Bono Sostenible en la República Dominicana, por RD$500 millones, estructurado bajo estándares internacionales, y reconocido como “Instrumento Sostenible 2025” por la Bolsa de Valores de la República Dominicana y, la Bolsa de Valores de Luxemburgo (LuxSE) admitió (Non Trading) el indicado Bono Sostenible, siendo BANFONDESA el primer banco del país que lograr listar en la LuxSE en sus 98 años de historia. Asimismo, el banco recibió el Premio Platino de Fintech Americas 2025 en la categoría Inclusión Financiera y el Premio Plata 2026 en Sostenibilidad y Responsabilidad Social, validaciones que fortalecen su reputación institucional a nivel regional.

El banco presentó su Plan Estratégico 2026–2030, enfocado en sostenibilidad, fortalecimiento del modelo dígito‑relacional, uso responsable de los datos, y ampliación del impacto económico, social y ambiental, bajo criterios ESG y de triple rentabilidad.

“Confirmamos el banco que fuimos, fortalecemos con transparencia el banco que somos y construimos, con visión y responsabilidad, el banco que seremos”, expresó Cristian Reyna, Presidente de BANFONDESA al cierre de la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas. En BANFONDESA, el futuro es hoy.