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El Banco de Reservas dispuso RD$12,000 millones para el financiamiento del Programa de Pignoración de Arroz correspondiente al período 2026-2027, con una tasa de interés preferencial de 7%, lo que contribuirá a mantener la estabilidad de precios en el mercado y a respaldar a miles de productores y molineros en todo el país.

Al ofrecer los detalles, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, explicó que estas facilidades fortalecen el sector arrocero y aseguran la continuidad de una actividad clave para la economía nacional.

“Esta tasa, no solo preferencial sino altamente competitiva, reafirma el programa como una herramienta eficaz para garantizar la estabilidad de precios, el flujo de caja y la rentabilidad del sector”, expresó Aguilera.

Banreservas destina RD$12,000 millones al Programa de Pignoración de Arroz 2026-2027

El ejecutivo indicó que la tasa será subsidiada por el Estado dominicano durante un período de 10 meses, como parte de las medidas dirigidas a evitar el desabastecimiento y proteger el consumo nacional.

Asimismo, destacó que el cultivo de arroz representa más del 20% del valor bruto de la producción agropecuaria y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos, consolidándose como uno de los principales motores de las zonas rurales.

Aguilera resaltó que, en el marco de su compromiso histórico con esta actividad, Banreservas ha destinado más de RD$96,000 millones al Programa de Pignoración de Arroz, con desembolsos que superan los RD$83,000 millones.

Este respaldo, añadió, posiciona a la entidad como líder en el financiamiento del sector, con una participación de 77% de la cartera total del sistema financiero, contribuyendo a la sostenibilidad, expansión y modernización del agro dominicano.

El ministro de Agricultura, Francisco Espillat, destacó que el programa es clave para la estabilidad del sector y la economía nacional.

“El arroz no solo garantiza la alimentación del pueblo dominicano, sino que también incide en la estabilidad económica y social del país”, afirmó.

Por otro lado, Fausto Pimentel, presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), resaltó el impacto del financiamiento en la cadena productiva.

“Este programa garantiza estabilidad y desarrollo para toda la cadena del arroz”, expresó.

En tanto, Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), subrayó su importancia para los productores.

“Es una herramienta fundamental para garantizar precios justos y evitar distorsiones en el mercado”, indicó el gremialista.

Al acto asistieron la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez; funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrícola, así como molineros, productores, representantes del sector arrocero de distintas regiones del país y ejecutivos de Banreservas.