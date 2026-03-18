Banreservas inaugura tercera Feria Inmobiliaria en Nueva York y Lawrence con tasas desde 9.50%

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nueva York.– El Banco de Reservas de la República Dominicana inauguró este miércoles su tercera Feria Inmobiliaria en Nueva York y Lawrence, con tasas desde 9.50%, con el objetivo de facilitar a la diáspora en Estados Unidos la adquisición de una vivienda en su país.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, al revelar la tasa fija a seis meses, informó que también estarán disponibles otras opciones que inician en 10.50% a un año y 11.50% a dos años. La feria contempla, además, financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años.

De su lado, la ingeniera Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa, destacó que estas condiciones han sido diseñadas para ampliar el acceso a soluciones habitacionales a los dominicanos residentes en Estados Unidos.

“Hoy tener una vivienda en la República Dominicana no es un sueño lejano, sino una posibilidad concreta. Detrás de esto hay un equipo comprometido, enfocado en conectar los planes de nuestra gente con soluciones reales”, expresó.

La ejecutiva agregó que este evento representa una oportunidad para que la diáspora fortalezca su vínculo con el país a través de la adquisición de un hogar, lo que también aporta estabilidad y seguridad a sus familias.

En Nueva York, la feria se desarrolla en el Radio Hotel, piso 12, ubicado en el 500 de la calle 181, en Washington Heights, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de marzo. Mientras que en Lawrence, Massachusetts, tendrá lugar en el Parthum School Complex, en el 255 de East Haverhill, los días 21 y 22 de marzo. El horario en ambas sedes es de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Más de 6,000 propiedades disponibles

Durante la feria, más de 30 aliados estratégicos, entre desarrolladores y reconocidas inmobiliarias del país, ofertan más de 6,000 unidades habitacionales en distintas regiones de la República Dominicana.

Este evento, además de facilitar el acceso a productos financieros, promueve la reunificación familiar y convierte en realidad el sueño de miles de dominicanos de tener un hogar en su tierra.

Oficinas de representación

Banreservas informó que sus oficinas de representación en Nueva York, Miami y Madrid han atendido a más de 50,000 clientes y gestionado la apertura de más de 40,000 cuentas de ahorro.

Asimismo, registran una cartera de depósitos superior a los RD$16,000 millones y créditos que sobrepasan los RD$3,500 millones. Estas oficinas también han canalizado cerca de 100,000 remesas, de las cuales el 93% se destina a financiamientos directos, fortaleciendo la inclusión financiera de la diáspora.