Banreservas recibe certificación

El Banco de Reservas obtuvo la certificación ISO 9001:2015 para el Macroproceso de Gestión de la Excelencia Operacional luego de un riguroso proceso de evaluación que reconoció la eficacia, consistencia y madurez del sistema de gestión implementado por la institución financiera.

La acreditación fue entregada por Ariel Espejo, director de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) en República Dominicana, quien expresó que certificar a la vicepresidencia de Procesos y Aseguramiento de la Calidad de Banreservas es validar que en el país se construyen instituciones de clase mundial por diseño.

“La calidad es, ante todo, un acto de respeto hacia el cliente final. Felicidades al equipo de Banreservas por este hito. Seguimos impulsando la cultura de la excelencia”, dijo el directivo de la organización acreditadora.

Mientras que Miriam Minier, vicepresidente de Procesos y Aseguramiento de la Calidad de Banreservas, resaltó que con esta certificación el Banco renueva su compromiso con la excelencia.

Minier agradeció el apoyo recibido por parte de Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, y del Consejo de Directores.