Banreservas fue reconocido Premio Corresponsables

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco de Reservas fue reconocido con el Premio Corresponsables por promover iniciativas de inclusión financiera que benefician a personas con discapacidad y propiciar una transformación a través de su programa Banreservas Accesible.

El premio fue otorgado por la Fundación Corresponsables, en España, cuyo impacto repercute en la visión de responsabilidad social corporativa de Banreservas y establece un nuevo logro para el sistema financiero de la República Dominicana.

Esta iniciativa es una adecuación normativa, en cumplimiento de la Ley 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana, la cual ha evolucionado hacia un programa integral que transforma el concepto de inclusión financiera.

A través de Banreservas Accesible, la institución ha logrado adaptar la infraestructura física de sus oficinas comerciales, rediseñar productos y servicios financieros que respondan a las necesidades de este segmento de clientes, y desarrollar herramientas que faciliten la interacción con personas con discapacidad, entre otras iniciativas. Según las normas del concurso, los criterios de selección responden a la creatividad, innovación, sostenibilidad y alineación estratégica de las organizaciones participantes así como en la comunicación responsable y el impacto positivo en sus grupos de interés.

Los Premios Corresponsables visibilizan las iniciativas de empresas, ONG, administraciones públicas y entidades sociales de toda Iberoamérica en procura de la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la sostenibilidad y la comunicación responsable.