A ambos, al BC y a Andy, les asiste la razón

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Aunque el debate sobre el aporte del sector financiero —un tema con implicaciones relevantes para la economía— ha colocado a los técnicos del Banco Central y a Andrés Dauhajre en posiciones que parecen irreconciliables, lo cierto es que, más que enfrentados, se encuentran notablemente próximos en la posesión de la razón.

La controversia se origina en la información divulgada por el Banco Central según la cual el valor agregado del sector financiero creció 7.3 % en el período enero-noviembre de 2025. Dauhajre cuestionó inicialmente esa cifra y, en un primer trabajo, estimó que el crecimiento real del PIB del sector en ese lapso fue de apenas 0.36 %. Posteriormente, tras puntualizaciones realizadas por técnicos del propio Banco Central, publicó un segundo análisis en el que corrigió su estimación a 0.46 %.

No vamos a abrumar al lector con un despliegue excesivo de tecnicismos que opaquen la claridad del argumento. Conviene, más bien, simplificar.

En primer lugar, el 7.3 % informado por el Banco Central corresponde al crecimiento del valor agregado del sector de intermediación financiera, seguros y actividades conexas. Este resultado fue calculado conforme a los lineamientos del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008), incorporando en la medición de la producción del sector las comisiones implícitas, conocidas como servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI). Todo indica que se trata de un cálculo técnicamente correcto, transparente y metodológicamente consistente.

Ahora bien, lo que esa cifra mide es cuánto creció el sector financiero como sector económico, no cuánto aportó al crecimiento total del PIB, ni cuál fue su incidencia efectiva en la expansión de la economía. Para responder a esta segunda es indispensable considerar el peso relativo del sector financiero dentro del PIB, es decir, qué proporción del producto total corresponde a su valor agregado en las cuentas nacionales. Ese peso es, por definición, sensiblemente menor que el crecimiento sectorial y, en economías comparables, suele ubicarse en un solo dígito medio o bajo.

Formalmente, la participación del sector financiero en el PIB se calcula como: participación es igual a valor agregado del sector financiero dividido entre PIB total y multiplicar el resultado por 100. Esa proporción específica no ha sido reportada de manera explícita en los comunicados recientes de las autoridades dominicanas. Sin embargo, en economías con estructuras productivas similares a la nuestra, la participación del sector financiero suele oscilar entre 3% y 10 % del PIB. Si, evitando los extremos, asumimos un valor intermedio de 6 %, la incidencia del crecimiento del sector financiero sobre el crecimiento total del PIB puede estimarse como: Aporte del sector financiero al crecimiento económico es igual a 0.06 multiplicado por 0.073 igual a 0.00438.

De todo ello se desprenden dos conclusiones fundamentales. Primero, no debe presentarse el crecimiento sectorial (7.3 %) como si fuese, en sí mismo, el impacto macroeconómico del sector sobre el PIB. Segundo, resulta evidente que el sector financiero puede crecer a una tasa elevada y aun así tener una incidencia limitada sobre el crecimiento agregado, precisamente porque su peso relativo dentro del PIB es acotado.

En resumen el desacuerdo no es tanto de fondo como de enfoque: unos miden correctamente el crecimiento del sector, el otro pone el acento —también correctamente — en su verdadera contribución al crecimiento económico.