BC: IPC octubre tiene variación del 0.55 %

El Banco Central que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.55 % en octubre 2025, situando la inflación interanual medida de octubre 2024 a octubre 2025 en 4.23 %.

Señala que la inflación ha permanecido dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por 30 meses consecutivos, es decir, durante los dos años y medio transcurridos desde mayo de 2023 hasta la fecha.

Los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte,

Restaurantes y Hoteles y Bienes y Servicios Diversos, que en conjunto explicaron el 90 % de la inflación del mes. En octubre subieron los precios de los plátanos y guineos en sus distintas variedades, debido al paso de la tormenta tropical Melissa. Otros rubros alimenticios que aumentaron de precios fueron las verduras, yuca, tomates, limones agrios, ajíes, arroz, guandules, bacalao y leche líquida. El pollo fresco, naranjas, ñame y zanahoria bajaron de precios.