BCRD celebrará Semana Económica y Financiera

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebrará desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo su Semana Económica y Financiera 2026 (#sefBCRD), un evento que forma parte de su programa de responsabilidad social institucional, Aula Central para la educación económica y financiera, y que se adscribe como cada año al movimiento internacional Global Money Week (GMW).

El objetivo principal de la actividad que arriba a su décimo segunda versión, es la concienciación de niños y jóvenes desde 1º de primaria a 6º de secundaria procedentes de todo el país, sobre la importancia de adquirir conocimientos, habilidades y comportamientos que los guíen acertadamente a la hora de tomar decisiones financieras que repercutirán en su presente y futuro.

Por primera vez desde que se celebra este evento, además del auditorio central del BCRD, la Semana Económica y Financiera tendrá lugar en el Centro León de Santiago de los Caballeros desde el martes 17 al viernes 20 de marzo, (con una sesión previa de inauguración el lunes 16 en la Oficina Regional de Santiago del BCRD), unido a la celebración en su extensión sur en el Centro Cultural Perelló en Baní, provincia Peravia, los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo, por segunda vez. En Santo Domingo y Santiago el horario será desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m., y en el caso de Baní será de 10 a. m. a 2 p. m.

El programa incluye 170 actividades, que incluirán charlas, talleres, conferencias, dinámicas y juegos, entre otros contenidos que motiven al ahorro, a ejercer el control de los gastos, el uso correcto de tarjetas de crédito, a conocer diversos conceptos ligados al funcionamiento de las instituciones económico-financieras públicas y privadas.