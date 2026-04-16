BCRD: sistema financiero se fortalece tras bajar tasas interés

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Las medidas de liquidez implementadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) han permitido una reducción generalizada de las tasas de interés en el sistema financiero dominicano, consolidando condiciones favorables para el crédito de las empresas y los hogares.

Así lo destaca el Departamento de Regulación y

Estabilidad Financiera del BCRD en su último artículo en el foro “Página Abierta”, en el que apunta que las tasas se han estabilizado en niveles inferiores a los registrados en 2025, lo que ha contribuido a dinamizar la actividad económica en un entorno internacional marcado por elevada incertidumbre.

Indica que la tasa activa de la banca múltiple bajó de 14.99% en mayo de 2025 a 13.28 % en marzo de 2026, mientras que las tasas pasivas también registraron caídas importantes.

Este comportamiento se ha reflejado en todos los sectores clave: comercio de 14.84% a 12.10%; agropecuario de 15.94% a 13.31%; manufactura de 13.15% a 11.25%; construcción: de 14.77% a 12.24%.

Asimismo, los préstamos de consumo bajaron de 20.18% a 18.39 %, y los créditos hipotecarios pasaron de 12.14 % a 11.71 %.

Sistema financiero

El artículo apunta que el sistema financiero ha mostrado una sólida evolución en sus principales indicadores. A marzo de 2026, los activos netos alcanzaron RD$4.28 billones, con un crecimiento interanual de 9.2 %.

Mientras que los niveles de capital y reservas patrimoniales ascendieron a RD$408 mil millones, para un aumento cercano al 14% interanual, reflejando la capacidad del sistema para absorber riesgos.

El índice de morosidad se ubicó en 1.8 % en marzo de 2026, manteniéndose por debajo del umbral del 2%.

Además, el sistema financiero presenta niveles robustos de rentabilidad, con un retorno sobre patrimonio (ROE) de 21.3 % y sobre activos (ROA) de 2.7%, ambos por encima del promedio regional.

En términos de solvencia, el índice se situó en 18.4%, muy superior al mínimo de 10 % establecido por la Ley Monetaria y Financiera, lo que confirma la solidez del sector ante posibles choques externos

El BCRD sostiene que un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas y alta volatilidad, las autoridades destacan que estas condiciones contribuirán a preservar la estabilidad macroeconómica y la resiliencia de los sectores productivos.

Asegura se mantiene vigilante ante la evolución del entorno global, con el objetivo de garantizar la estabilidad de precios y el adecuado funcionamiento del sistema financiero.