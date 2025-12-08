BHD otra vez elegida entre empresas mejor reputación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco BHD se situó nuevamente como una de las empresas con mejor reputación de República Dominicana, en la tercera edición del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2025.

En el referido estudio, BHD quedó entre las cinco empresas con la mejor reputación del país; en el ámbito sectorial, se posicionó como la segunda mejor entidad dentro del sector bancario y alcanzó un segundo lugar entre las empresas con mejor reputación digital.

Asimismo, fue reconocida como una con los mejores equipos de comunicación, obteniendo la quinta posición en este ranking.

Josefina Navarro, vicepresidenta senior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, expresó que “en el BHD tenemos muy clara la responsabilidad que implica ser una entidad financiera. Por eso nos esforzamos y trabajamos cada día con un propósito muy firme: el de impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Para nosotros, el elemento conector entre estos aspectos y una reputación positiva es la coherencia en el ser y el hacer”.

Navarro agregó que esa valoración de buena reputación, por tercera vez consecutiva, viene como resultado de varios factores que para el banco tienen relevancia superior.

Entre ellos citó altos estándares de servicio y enfoque en la satisfacción de los clientes, el comportamiento financiero, la prudencia empresarial, la administración del riesgo y el respeto por las personas, las leyes y las normas, entre otros.

Además, el enfoque en el desarrollo humano de colaboradores, clientes y comunidades.