Buscan fortalecer producción zona franca

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), en coordinación con el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), celebró la Ronda de Negocios para el Encadenamiento Productivo, dirigida a empresas acogidas a la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo.

La actividad reunió a decenas de empresas instaladas en la zona fronteriza y a proveedores de distintos puntos del país, con el propósito de fomentar vínculos comerciales, promover compras locales y fortalecer la integración productiva interempresarial como vía para dinamizar la economía de estas provincias.

Durante el evento, el director de Proindustria Rafael Cruz, destacó que este tipo de encuentros forman parte de la visión institucional de impulsar el desarrollo industrial en todo el territorio nacional. “Para Proindustria representa una gran satisfacción estar hoy en Santiago Rodríguez acompañándolos en esta Ronda de Negocios para el encadenamiento productivo, un espacio que reafirma nuestra visión de llevar el desarrollo industrial a cada rincón del país, especialmente a nuestras provincias fronterizas”, expresó.

Señaló que el fortalecimiento de la industria tiene un impacto directo en la economía y en la calidad de vida de la población.

“Nosotros creemos firmemente que cuando se fortalece la industria, se fortalece la economía, se generan empleos y se crean oportunidades reales para la gente. Ese es el verdadero impacto del trabajo que realizamos”, afirmó.