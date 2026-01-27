Buscan fortalecer turismo de República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), el Gobierno de las Islas Baleares, la Asociación de Inversores de Ámbito Internacional y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) firmaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer la Formación Técnico Profesional (FTP) en el ámbito del turismo y la hotelería, elevar la calidad del talento humano y contribuir al desarrollo sostenible del sector turístico dominicano.

El acuerdo se enmarca en la línea estratégica del Protocolo General suscrito el 25 de enero de 2024 entre la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Gobierno de la República Dominicana y establece un marco de cooperación para la ejecución de programas formativos conjuntos, intercambio académico, movilidad profesional y realización de prácticas en entornos reales de trabajo.

En este convenio se asume el compromiso de apoyar el fortalecimiento de la formación técnico profesional en RD.