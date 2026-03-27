El café colado en alta definición

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Los cafeteros coinciden en que su bebida no es cualquier infusión. Para muchos, es arte con algo de brujería. Una materia prima con la curiosa virtud de sentar en la misma mesa a gente que no coincide en casi nada.

Antes, un día cualquiera podía verse así: dos hermanas, separadas por creencias distintas, encontrando tregua en una taza de café. Discutían la existencia de Dios, pero jamás cuestionaban el cola’o de la mañana o el de la tarde.

Si se rebobina un poco, también aparece el “negro caliente” como pieza del cortejo.

“Voy a poner café” era una frase con intención de extender la velada. Mientras el agua hervía, algo más se cocinaba en la sala.

Ahora, si se adelanta la cinta, la invitación es otra. Sin aroma y sin rodeos: “Alcánzame el control para que veamos una película en Netflix”.

La pausa ya no hierve.

La tecnología cambió la temática de muchos encuentros. Y ni el café se salvó.

La modernidad lo metió en discusión: que si puro, sin azúcar, de especialidad. El que viene con historia, altura, notas cítricas y hasta con el detalle improbable de haber pasado por el sistema digestivo de algún animal. El marketing le puso apellidos.

Cómo se nombra, se pide o se huele pasó a ser parte del ritual.

La máquina —o el agente— sugiere proporciones, temperatura, método. Ajusta. Aprende. Se adelanta.

El café llega puntual, solo que más rimbombante. Y en esa evolución, como el humo que desprende, deja flotando una duda: si todavía acompaña el encuentro… o si empezó a ocupar su lugar.