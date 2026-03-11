Cámara se reúne con senador Bernie Moreno de EE.UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cámara Americana de Comercio del país (Amchamdr) sostuvo un desayuno de trabajo con una delegación empresarial y legislativa de los Estados Unidos, encabezada por el senador Bernie Moreno (R-Ohio). El encuentro sirvió como espacio de diálogo para abordar las oportunidades de inversión, comercio y cooperación económica entre ambos territorios, así como el papel de la República Dominicana como socio estratégico para las empresas estadounidenses en el contexto del nearshoring y la reorganización de las cadenas globales de suministro.

La presidenta de la entidad, Francesca Rainieri, ofreció las palabras de bienvenida al encuentro, destacando la importancia de continuar fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países, una alianza que se sustenta en décadas de intercambio comercial, inversión y vínculos humanos.

Por su parte, el senador Moreno compartió algunas reflexiones en representación de la delegación estadounidense que acompañó la visita, resaltando el potencial de colaboración entre ambos países y el valor de espacios de diálogo que permitan identificar nuevas oportunidades de crecimiento conjunto.

Amchamdr tiene 1,600 miembros que sustentan casi el 19% del PIB nacional, El sector biomédico, el principal producto de exportación del país hacia los EE. UU., donde empresas con sede en Ohio, como Cardinal Health y Steris, aprovechan la excelencia operativa dominicana para fortalecer la competitividad global y asegurar suministros médicos críticos.