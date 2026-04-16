Cambios en Edes es parte del problema en el sector

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Uno de los principales problemas en el sector eléctrico del país es la falta de continuidad en las distribuidoras de electricidad, entiende el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) Celso Marranzini, quien detalló en un conversatorio los avances del sector en los últimos años.

Aseguró que ya el país tiene un sistema de generación de electricidad eficiente, pero que si se pretende en cada Gobierno cambios en las EDES, el sistema no va a hacer rentable.

“Si ustedes me preguntan cuál ha sido el problema, muy sencillo, la falta de continuidad en las distribuidoras. Ha crecido el país y ya vamos a tener suficiente energía”, contestó.

Aseguró que el problema de la generación de energía se terminará en un corto tiempo, ya que entrarán nuevas plantas entre 2027 y 2028.

“En Edeeste se han cambiado cinco administradores y eso no da continuidad. Edenorte son los menos malos, porque mantuvo en casi un 80% la planilla que venía de hace muchos años. Mientras estemos cambiado directores esto no va a echar para delante”, agregó.

Avances

Marranzi detalló los avances que ha tenido el sector eléctrico del país, resaltando que se está dando el 98.5% de la demanda nacional de energía.

Indicó que ya no hay apagones, sino muchos mantenimientos, que son obligatorio para tener el sistema eléctrico.

En cuanto a las pérdidas, el funcionario recordó que Edeeste sigue siendo “la cenicienta” de las distribuidoras, por la cantidad de pérdidas, pero que de acuerdo al plan operativo, se pretende bajarlas en 5.0, mientras que en Edesur en 3.0 y Edenorte 2.5.

Sobre las pérdidas que tiene el sector por los ayuntamientos dijo que se está trabajando en una solución. Informó que el año pasado los ayuntamientos representaron US$200 millones.