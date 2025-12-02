Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

60% población

Canales digitales ganan terreno en población de RD

42% de encuestados manifestó que planea adquirir un préstamo o tarjeta de crédito de un banco digital en el próximo año

La digitalidad bancaria.

La digitalidad bancaria.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Más de la mitad de la población dominicana (60%) está dispuesta a solicitar productos financieros a través de canales digitales, incluyendo fintechs y neobancos, según el Estudio Consumer Pulse de TransUnion del segundo trimestre de 2025.

Este reporte revela que hay una creciente apertura hacia alternativas financieras más ágiles, accesibles y digitales, especialmente entre los consumidores de ingresos medios y aquellos que no tienen una relación establecida con la banca tradicional.

Un 42% de los encuestados manifestó que planea adquirir un préstamo o tarjeta de crédito de un banco digital en el próximo año, mientras que un 18% optaría por hacerlo a través de una fintech.

Estos datos reflejan una transformación significativa en las preferencias del consumidor financiero dominicano, impulsada por la conveniencia de los servicios 24/7, la experiencia digital simplificada y la eficiencia de los procesos.

Un 35% de los participantes afirmó que recurriría a su banco tradicional actual. “El crecimiento de las fintech en el país refleja una transformación del ecosistema financiero”, dijo Danilda Almánzar, Country Manager de TransUnion en el país.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking