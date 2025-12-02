Canales digitales ganan terreno en población de RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más de la mitad de la población dominicana (60%) está dispuesta a solicitar productos financieros a través de canales digitales, incluyendo fintechs y neobancos, según el Estudio Consumer Pulse de TransUnion del segundo trimestre de 2025.

Este reporte revela que hay una creciente apertura hacia alternativas financieras más ágiles, accesibles y digitales, especialmente entre los consumidores de ingresos medios y aquellos que no tienen una relación establecida con la banca tradicional.

Un 42% de los encuestados manifestó que planea adquirir un préstamo o tarjeta de crédito de un banco digital en el próximo año, mientras que un 18% optaría por hacerlo a través de una fintech.

Estos datos reflejan una transformación significativa en las preferencias del consumidor financiero dominicano, impulsada por la conveniencia de los servicios 24/7, la experiencia digital simplificada y la eficiencia de los procesos.

Un 35% de los participantes afirmó que recurriría a su banco tradicional actual. “El crecimiento de las fintech en el país refleja una transformación del ecosistema financiero”, dijo Danilda Almánzar, Country Manager de TransUnion en el país.