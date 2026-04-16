¿Cómo cancelar productos y servicios financieros en RD paso a paso?

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Gracias a una nueva disposición de la Superintendencia de Bancos (SB), los usuarios ahora cuentan con el respaldo legal para cancelar productos con la misma facilidad y rapidez con la que fueron adquiridos, eliminando los obstáculos burocráticos que históricamente dificultaban este proceso.

Los expertos de la Superintendencia de Bancos explicaron detalladamente cómo se puede cancelar productos financieras y cuáles factores se deben tener en cuenta:

Consideración

La circular dispone que la cancelación debe realizarse, en principio, por el mismo canal de contratación del producto.

Esto significa que:

- Si contrataste por un canal digital o presencial, podrás cancelarlo por la misma vía.

- Las entidades no están obligadas a habilitar canales no presenciales que permitan la cancelación de manera digital o remota, si no han dispuesto estos canales para la contratación.

¿Qué implica para las entidades financieras?

Las entidades deben garantizar que la experiencia de cancelación sea clara, transparente y sin obstáculos.

1. Habilitar mecanismos efectivos de cancelación, especialmente por el mismo canal de contratación del producto.

2. Habilitar procedimientos coherentes y fáciles de comprender para la cancelación de productos y servicios,

3. Proveer información transparente, oportuna y clara sobre el procedimiento a seguir, plazos de espera y cualquier información relativa a la cancelación, especialmente cuando la solicitud no puede ser procesada por razones atendibles, según explicamos más adelante.

4. Evitar prácticas que desmotiven, retrasen o dificulten la cancelación solicitada.

5. Procesar la cancelación en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud; debiendo entregar la carta de saldo correspondiente para los productos de crédito conjuntamente con la liberación oportuna de las garantías que se hubiesen acordado.

¿Cuándo la entidad NO está obligada a proceder con la cancelación solicitada?

Aunque el derecho a cancelar está garantizado, existen situaciones específicas donde la entidad puede denegar o posponer la cancelación, tales como:

- Cuando el producto sirve de garantía de otro producto (por ejemplo, un certificado que garantiza un préstamo).

- Cuando existen balances pendientes de pago: cuotas de préstamo, consumos en tránsito de tarjetas de crédito o débito; cargos o comisiones pendientes.

- Cuando el producto está sujeto a embargo, bloqueo por fallecimiento, oposición o inmovilización.

- Cuando el usuario haya solicitado un bloqueo por razones válidas, como pérdida o robo de tarjetas de crédito, certificados financieros o chequeras.

- Cuando el producto o servicio esté en un proceso de reclamación o disputa judicial.

- En caso de que, conforme las políticas de validación de identidad del cliente, la entidad no haya podido comprobar la identidad del solicitante de la cancelación.

¿A qué productos aplica?

La disposición aplica a cualquier producto o servicio financiero que haya sido contratado de manera no presencial:

- Cuentas de ahorro o corriente

- Tarjetas de Crédito

- Facilidades crediticias

- Certificados de inversión

- Otros productos y servicios financieros

*La información de este articulo fue provista cortesía de ProUsuario*