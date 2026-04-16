El caos petrolero mundial llega a RD: advertencia de exgobernador del Banco Central

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista José Enrique Lois Malkun, exgobernador del Banco Central de la República Dominicana, participó en el programa Uno + Uno de Teleantillas, donde ofreció un amplio análisis sobre la crisis internacional y sus efectos en la economía dominicana.

Malkun explicó que el conflicto en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha provocado un fuerte desequilibrio en los mercados energéticos.

Señaló que más de 18 millones de barriles diarios pasan por esa zona estratégica y que los ataques de Irán a refinerías y plantas de gas han disparado los precios internacionales del crudo.

#ENVIVO Uno Más Uno | Teleantillas 16/04/2026

El experto detalló que el petróleo Brent superó los 116 dólares y el WTI los 102, generando una crisis energética global. En Europa el gas se ha encarecido un 70%, mientras que en Estados Unidos la gasolina aumentó un 40%. En República Dominicana, los combustibles también han registrado alzas que impactan directamente en el costo de vida.

Según Malkun, Irán ha recurrido a una “guerra económica” para golpear el corazón petrolero del mundo, lo que ha creado un caos en los mercados internacionales. Ni Estados Unidos ni Rusia pueden compensar la reducción del suministro, lo que mantiene la presión sobre los precios y la inflación.

El economista advirtió que esta crisis internacional se suma a la vulnerabilidad local, ya que la República Dominicana depende de la importación de combustibles. “Cualquier variación internacional nos afecta de manera directa”, afirmó.

Finalmente, Malkun llamó a la población y a las autoridades a no subestimar el impacto de la guerra en Medio Oriente, pues sus efectos repercuten en la estabilidad financiera nacional y en la vida cotidiana de los dominicanos