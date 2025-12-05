Mujeres latinas en Nueva York reciben capacitación para la auto dependencia empresarial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nueva York. – Enfocadas en capacitar a la mujer latina residentes en la ciudad de Nueva York, la academia Human Resources Academy Direct Victms, en conjunto con la fundación Direct Victims NYC, desarrollan una serie de actividades de superación y aprendizaje integral a través de las cuales estas adquieren herramientas educativas y formativas para alcanzar la auto dependencia.

Además de las clases diarias impartidas en la academia, las estudiantes participan cada sábado en diversas conferencias especializadas que tienen como orientación objetivo el crecimiento financiero, emocional y empresarial.

Glenny Payano, presidenta del Human Resources Academy Direct Victms y la fundación Direct Victims NYC, destacó la activa y valiosa participación de Cristy Moya, directora de BOC-WBC, para la realización de estas jornadas.

Agrega que, este proyecto contempla además de fortalecer las capacidades de las participantes, brindar un acompañamiento en su proceso de autonomía, empoderamiento y estabilidad económica.

Payano resalta que, iniciativas como esta confirman “el poder transformador de la educación, el apoyo comunitario y el liderazgo femenino en la construcción de un futuro más equitativo, próspero y solidario”.

Otorgamiento de becas

En ese mismo orden, Human Resources Academy Direct Victms ha otorgado múltiples becas a jóvenes relacionadas a programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica, al igual que aquellas que carecen de los recursos y herramientas para poder alcanzar una mejor condición.

Cabe resaltar que, este apoyo ha permitido que un mayor número de participantes pueda acceder a una formación de calidad y a un acompañamiento continuo en su desarrollo personal y profesional.

Conferencias y ponentes

Entre las conferencias ofrecidas en estos talleres figuran “Redescubre tu poder”, impartido por la coach Sarah Espaillat. El mismo está enfocado en fortalecer el aspecto emocional de las estudiantes.

De igual modo, resaltó el papel que ha jugado Cristy Moya con el taller WE NYC, centrado en el proceso que deben seguir las mujeres para iniciar y hacer crecer sus negocios.

Asimismo, la participación de la experta contadora Yoxagna Canaan y María Quetell, quienes conversaron sobre contabilidad organizada e impuestos, así como los miedos e impedimentos comunes al comenzar un emprendimiento, respectivamente.

Indican que la academia ha brindado servicios gratuitos esenciales, incluyendo asistencia en renta, alimentación y vivienda, entre otros recursos vitales para las participantes de mayor necesidad.

Glenny Payano concluyó manifestando que, la mujer latina, en especial las dominicanas, “demuestran su capacidad de destacarse en el exterior, dejando una huella significativa en la comunidad latinoamericana”.