CardNET y MasterCard forman nueva alianza

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las empresas CardNET y MasterCard dieron a conocer una nueva alianza para acelerar la innovación y expandir la aceptación de pagos digitales en todo el país fortaleciendo el ecosistema de pagos y apoyando el crecimiento de los comercios.

Basándose en más de 20 años de colaboración, esta alianza marca una nueva etapa enfocada en escalar los pagos digitales, mejorar la eficiencia operativa y habilitar soluciones modernas de aceptación en sectores clave de la economía.

“Esta alianza representa un paso decisivo hacia la consolidación de un ecosistema de pagos más robusto, inclusivo e innovador”, dijo Luis Bencosme, CEO de CardNET. Tomás Alonso, gerente de País de Mastercard para República Dominicana y Haití, agregó: “En Mastercard, consideramos que alianzas como esta son fundamentales para escalar los pagos digitales”.