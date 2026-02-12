Cartera crédito Promypyme crece 30.6% en dos años

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (Promypyme), Fabricio Gómez Mazara, informó ayer que la institución cerró el período 2024–2025 con una expansión de su cartera de crédito de 30.6%, alcanzando un saldo histórico de RD$11,248 millones, en un contexto marcado por políticas monetarias restrictivas y y encarecimiento del financiamiento privado.

En un desayuno celebrado en el hotel El Embajador en el que presentó el informe económico 2024-2025, Gómez Mazara precisó que en los últimos 24 meses, Promypyme canalizó RD$14,874 millones en financiamiento directo a micro y pequeñas empresas, posicionándose como la cuarta mayor institución de microcrédito del país, detrás de Banco Ademi, Motor Crédito y Banfondesa.

Resaltó que el desempeño de Promypyme produjo en un entorno en el que la banca comercial ajustó al alza sus tasas de interés y endureció condiciones de crédito, lo que convirtió al financiamiento público en un factor clave para sostener la actividad económica de las mipymes.

Expresó que la cartera en riesgo a más de 30 días se redujo desde 16.3% a finales de 2023 hasta niveles cercanos al 10% al cierre de 2025, pese a un aumento significativo del saldo total.

Destacó que provincias como Pedernales, El Seibo y Monte Plata concentran una participación en la cartera superior a su peso en el sistema financiero nacional, en lo que la institución define como una estrategia de corrección de fallas de mercado.