Banreservas
Cartera créditos en el norte: RD$135,000 MM
Ha colocado RD$56,000 millones en Santiago
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, informó que la cartera de créditos de la institución financiera en la región norte se sitúa en RD$135,000 millones, de los cuales RD$56,000 millones están colocados en Santiago.
Al encabezar un encuentro con clientes de la zona norte, el ejecutivo bancario resaltó que esas cifras reflejan el sólido liderazgo de Banreservas y coloca al Cibao como epicentro para otorgar financiamientos a los diferentes sectores productivos de la región.
“Banreservas ha sido esencial en el desarrollo económico, social y empresarial de la zona, contribuyendo al dinamismo que imprime el presidente Luis Abinader, con inversiones significativas y estratégicamente distribuidas en toda la región”, dijo.
De la cartera colocada en la región, RD$50,592 millones fueron destinados al consumo de bienes y servicios, RD$25,800 millones para la compra y remodelación de viviendas, actividades inmobiliarias y construcción en general, RD$18,510 millones para el comercio mayorista y minorista y otros RD$15,467 millones para la industria manufacturera.
Se dispusieron RD$5,460 millones para explotación de minas y canteras, RD$5,000 millones para servicios sociales y la salud humana, RD$4,182 millones para transporte y almacenamiento y RD$11,801 millones para actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.
Economía
