Cartera créditos en el norte: RD$135,000 MM

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, informó que la cartera de créditos de la institución financiera en la región norte se sitúa en RD$135,000 millones, de los cuales RD$56,000 millones están colocados en Santiago.

Al encabezar un encuentro con clientes de la zona norte, el ejecutivo bancario resaltó que esas cifras reflejan el sólido liderazgo de Banreservas y coloca al Cibao como epicentro para otorgar financiamientos a los diferentes sectores productivos de la región.

“Banreservas ha sido esencial en el desarrollo económico, social y empresarial de la zona, contribuyendo al dinamismo que imprime el presidente Luis Abinader, con inversiones significativas y estratégicamente distribuidas en toda la región”, dijo.

De la cartera colocada en la región, RD$50,592 millones fueron destinados al consumo de bienes y servicios, RD$25,800 millones para la compra y remodelación de viviendas, actividades inmobiliarias y construcción en general, RD$18,510 millones para el comercio mayorista y minorista y otros RD$15,467 millones para la industria manufacturera.

Se dispusieron RD$5,460 millones para explotación de minas y canteras, RD$5,000 millones para servicios sociales y la salud humana, RD$4,182 millones para transporte y almacenamiento y RD$11,801 millones para actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.