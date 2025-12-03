Cartera de préstamos BHD crece RD$4,000 millones en noviembre

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Las carteras de préstamos personal y de negocios del Banco BHD registraron un crecimiento en el mes de noviembre de más de RD$4,000 millones.

Así lo reveló Steven Puig, presidente del Banco BHD, durante un encuentro con directivos de diferentes medios de comunicación y líderes de opinión, encabezado, además por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD y otros ejecutivos de esa entidad financiera.

Puig recordó que la restricción de liquidez que se registró desde junio 2025 hasta mediado de este año frenó el crédito en el sector financiero, no obstante en este último semestre del 2025 comenzó a acelerarse debido a una mejoría en el crecimiento de la economía.

En cuanto a los depósitos, indicó que de octubre 2024 al mismo mes del 2025, ese indicador del BHD aumentó un 10.5% en general.

Destacó el buen ritmo de crecimiento del volumen de negocios en depósitos, el cual aumentó de RD$133,487 millones en octubre 2024 a RD$148,583 millones en octubre 2025, lo que representa un aumento de un 11.3%.

Mientras que en cartera de préstamos en el mismo periodo pasó de RD$113,354 millones a RD$140,580 millones, un crecimiento de un 24%.

De su lado, Molina Achécar resaltó que el Centro Financiero BHD promueve una cultura institucional basada en valores de integridad, éxito económico, humano y responsabilidad social. El encuentro se hizo en hotel El Embajador.