Karel Castillo seguirá frente a Adoexpo

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La asamblea general ordinaria anual de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) ratificó por unanimidad fue ratificado como presidente Karel Castillo para el período 2026–2028, junto a un nuevo consejo directivo que continuará liderando los esfuerzos del sector exportador nacional.

La elección, celebrada en la torre de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), refleja el respaldo de la membresía a la continuidad del liderazgo.

Durante su intervención, Castillo agradeció la confianza y destacó que este nuevo período representa una oportunidad para seguir avanzando sobre una base sólida.

“Partimos de un sector que ha demostrado capacidad de adaptación y vocación de crecer y ahora nos toca dar el siguiente paso de fortalecer lo que hacemos y hacerlo mejor”, expresó.

Señaló que el objetivo es seguir consolidando un sector exportador más fuerte, diversificado y mejor preparado para competir en un entorno global cada vez más exigente.

Precisó que la agenda para el período 2026–2028 estará enfocada en abrir más oportunidades en mercados internacionales y acompañar a las empresas en el fortalecimiento de su oferta exportable.

“Hoy ya no basta con exportar, tenemos que hacerlo con innovación, con valor agregado y con sostenibilidad”, afirmó.

La directiva enfocará sus esfuerzos en diversificar mercados, facilitar el comercio, fortalecer capacidades a través del Instituto Dominicano del Exportador (Idex) e impulsar una oferta exportable con mayor valor agregado, incluyendo los servicios modernos y creativos, promoviendo además una mayor participación de mipymes, mujeres y nuevos exportadores. El consejo directivo 2026–2028 quedó integrado, además de Castillo, por Manuel Singer, primer vicepresidente, de Termo Envases; Roberto Bonetti, segundo vicepresidente, de Mercasid; y Elsa Julia Brache, tercera vicepresidenta, de Pasteurizadora Rica.