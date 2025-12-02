Matos Corredores
Celebra su trayectoria en la RD
La empresa ha sabido equilibrar su vocación de servicio con una gestión moderna y orientada a las personas.
Matos Corredores de Seguros celebra tres décadas de trayectoria en el mercado dominicano, consolidándose como una de las principales firmas de corretaje del país.
Desde 1995, la empresa ha acompañado a miles de clientes, ofreciendo soluciones personalizadas en seguros, respaldadas por un servicio cercano, confiable y orientado a necesidades reales.
Durante estos 30 años, Matos ha evolucionado junto al mercado, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia.
Con ocho oficinas distribuidas en el país, la firma se ha posicionado como el corredor con mayor presencia nacional, fortaleciendo su cercanía y capacidad de respuesta.
