Celebra su trayectoria en la RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Matos Corredores de Seguros celebra tres décadas de trayectoria en el mercado dominicano, consolidándose como una de las principales firmas de corretaje del país.

Desde 1995, la empresa ha acompañado a miles de clientes, ofreciendo soluciones personalizadas en seguros, respaldadas por un servicio cercano, confiable y orientado a necesidades reales.

Durante estos 30 años, Matos ha evolucionado junto al mercado, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Con ocho oficinas distribuidas en el país, la firma se ha posicionado como el corredor con mayor presencia nacional, fortaleciendo su cercanía y capacidad de respuesta.

La empresa ha sabido equilibrar su vocación de servicio con una gestión moderna y orientada a las personas.