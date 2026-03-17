Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Centroamérica entra en una nueva era de consumo. El 70% de las categorías de consumo masivo cae en volumen, según el Consumer Insights Q4 2025.

El shopper está comprando menos, pero está comprando mejor.

Después de un 2025 marcado por presión económica, menor optimismo y presupuestos más ajustados, el consumidor dejó de comprar en piloto automático.

Señala que hoy cuestiona cada gasto, reduce frecuencia, ajusta tamaños y redefine su canasta bajo un nuevo criterio: bienestar y valor real.

La marca ya no es suficiente. La costumbre tampoco. El bienestar desplaza a lo "básico" . Crecen cuidado personal, cuidado del hogar y pet food, mientraretroceden categorías históricamente esenciales como arroz, azúcar, gaseosas, cloro, pastas y derivados de tomate en la mayoría de los países.

El consumidor elimina lo que no percibe como aporte directo a su bienestar físico o emocional.

La caída transversal en el consumo de azúcar —impulsada por preocupaciones como estrés, peso y diabetes— es uno de los ejemplos más contundentes de este cambio cultural en la región.

Las generaciones jóvenes lideran esta transformación. Millennials y Generación Z ya representan más del 60% de los hogares compradores y priorizan autocuidado, salud mental, indulgencia consciente y el vínculo con sus mascotas. "La región está viviendo un cambio estructural en la forma de consumir. El shopper no solo ajusta cuánto compra, sino qué y por qué lo compra. Prioriza bienestar, funcionalidad y valor real. Las marcas que no se adapten perderán relevancia en 2026", dijo Fernando Montúfar, director de Cuenta en Worldpanel by Numerator CariCAM.