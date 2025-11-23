CEO de Arajet recibe las llaves de la ciudad de Cambridge

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cambridge, Massachusetts.- La alcaldesa de Cambridge, Massachusetts, Denise Simmons, entregó las llaves de la ciudad al CEO de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, durante un evento en el que se celebró el inicio de operaciones de la aerolínea hacia la ciudad de Boston para servir a toda el área de Nueva Inglaterra.

Al otorgar la alta distinción, la alcaldesa Simmons expresó “Me siento llena de entusiasmo de poder reconocer el fruto de la ardua labor de Victor Pacheco y todo su equipo. Estoy segura de que la comunidad dominicana en Cambridge y toda Nueva Inglaterra, comparte este sentimiento de orgullo que hoy todos han manifestado.”.

Por su parte, Pacheco Méndez compartió unas emotivas palabras en las que estableció que “Recibir las llaves de Cambridge es un honor que compartimos con cada dominicano y con todos los ciudadanos de Nueva Inglaterra. En Arajet venimos a quedarnos, a conectar familias, negocios y sueños con un servicio seguro, accesible y confiable. Reafirmamos nuestro compromiso de servir a esta región con la puntualidad y calidez que nos caracterizan.”.

A la ceremonia, asistieron representantes del Estado de Massachusetts y autoridades locales de comunidades vecinas como Lawrence, Rhode Island y Lynn, entre otros invitados especiales del ámbito empresarial y comunitario. También contó con la presencia de funcionarios dominicanos, entre ellos el Cónsul General de la República Dominicana en Boston, Antonio Almonte, quien al dirigirse a los presentes destacó: “Esta nueva conexión fortalece los lazos entre la República Dominicana y Nueva Inglaterra, facilita el intercambio cultural y económico, y brinda mejores oportunidades para nuestra diáspora y para todos los viajeros de la región.”

Detalles del vuelo inaugural y operaciones en Boston

El vuelo inaugural de Arajet entre Santo Domingo (SDQ) y Boston (BOS – Aeropuerto Internacional Logan) marcó el comienzo de una operación programada con 4 frecuencias semanales, los miércoles, jueves, viernes y domingos.

Esta nueva ruta está diseñada para atender la alta demanda de visitas familiares, turismo y viajes de negocios entre Nueva Inglaterra y la República Dominicana. La misma es operada con aeronaves Boeing 737 MAX 8 de última generación, ofreciendo una experiencia eficiente y confortable, y una alta conectividad desde los hubs de Santo Domingo y Punta Cana hacia más de 10 de los 27 destinos en el Caribe, Centroamérica y Suramérica a través de itinerarios de conexión ágiles y competitivos.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea insignia de República Dominicana. Reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Iniciando operaciones en 2022, opera dos bases: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una nueva flota de Boeing 737 MAX. La aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.