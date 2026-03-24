Choque Energético Global

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La guerra en Irán tiene efectos directos sobre la economía dominicana debido a su alta dependencia de los mercados internacionales, especialmente en materia energética. Este conflicto, al involucrar una de las regiones más estratégicas del mundo para la producción y transporte de petróleo, genera un incremento inmediato en los precios del crudo.

Irán posee influencia sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial. Cualquier interrupción en esta ruta provoca aumentos en el precio del barril, impactando directamente a países importadores como el nuestro. dominicana, esto se traduce en un aumento en la factura petrolera, cada dólar adicional en el precio del crudo implica millones de dólares extra en importaciones energéticas. Esto presiona el gasto público, especialmente por los subsidios a los combustibles, y reduce el espacio fiscal del gobierno.

A nivel interno, el encarecimiento del petróleo eleva los costos de transporte, electricidad y producción, generando un efecto inflacionario en bienes básicos. Como resultado, disminuye el poder adquisitivo de los hogares y se desacelera la actividad económica. Además, el conflicto impacta sectores clave como el turismo. La incertidumbre global, el aumento de los costos de vuelos y la menor movilidad internacional afectan la llegada de visitantes, uno de los pilares de nuestra economía. En conclusión, la guerra en Irán evidencia la vulnerabilidad de economías pequeñas y abiertas como la dominicana ante choques externos, reforzando la necesidad de diversificar la matriz energética y fortalecer la resiliencia económica, impulsando políticas públicas eficientes, sostenibles, transparentes y orientadas al crecimiento inclusivo nacional.