Choque externo aprieta, apreciación peso afloja

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Tiene razón el presidente Luis Abinader al advertir que la situación internacional, marcada por la guerra en Irán, tendrá efectos en la economía dominicana: presiones sobre los precios de los alimentos, el transporte y la tarifa eléctrica. ¿Y por qué no decirlo también? Alcanzará las finanzas públicas, empezando por la anunciada reasignación de 10,000 millones de pesos para aliviar a través de los programas sociales, el impacto de ese choque externo sobre la población.

Pero es igualmente cierto que estos efectos adversos han llegado acompañados de un alivio silencioso. Mientras la guerra encarece, un peso más fuerte atenúa el golpe. La tormenta se forma lejos de nuestras costas, pero la moneda —apreciada en torno a un 5% — refuerza los cristales para que no estallen. No elimina el dolor, pero lo vuelve soportable.

Conviene subrayarlo: la apreciación cambiaria no solo contiene el alza de precios —evitando que suban tanto como lo harían en su ausencia—, sino que por sí misma, abre un margen de respiro en las cuentas fiscales. Son varios los mecanismos a través de los cuales la apreciación genera ahorro fiscal: menor costo de deuda en moneda extranjera, subsidios a combustibles, importaciones públicas y otros.

Para ilustrarlo, consideremos dos escenarios sobre la base de un PIB nominal proyectado de 7.5 billones de pesos y una meta de déficit fiscal de 3.0% del PIB, equivalente a 225,000 millones de pesos.

En un primer escenario, con una apreciación anual del 3%, el fisco obtendría un ahorro aproximado de 14,000 millones de pesos, en un segundo escenario, con una apreciación del 5%, el ahorro ascendería a unos 22,000 millones.

Esto implicaría que, en el primer caso, el déficit se reduciría de 225,000 a 211,000 millones de pesos —es decir, de 3.0% a 2.8% del PIB— mientras que, en el segundo, bajaría a 203,000 millones —de 3.0% a 2.7% del PIB—.

Si el Estado se limitara a reasignar los 10,000 millones ya anunciados y permitiera que el resto del ajuste lo absorba el mercado, ese ahorro fiscal se preservaría en ambos escenarios. Incluso si se destinara como gasto adicional, el balance seguiría siendo favorable.

El resultado sería claro: mayor protección de las finanzas públicas, menor necesidad de endeudamiento, estabilidad macroeconómica preservada y un tipo de cambio actuando como amortiguador natural frente al choque externo.

Y así, del oscuro horizonte internacional, podría asomar una claridad inesperada: la de saber navegar con destreza entre dos fuerzas opuestas —la del mercado global, que aprieta, y la del tipo de cambio, que cede—.