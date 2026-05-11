Cierran tres estaciones de combustibles en Azua y Montecristi por presunto incumplimiento de octanaje

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), continuó el cierre de estaciones de combustibles en el municipio de Padre Las Casas, provincia Azua, y en los municipios de Villa Vásquez y Las Matas de Santa Cruz, de la provincia Monte Cristi, tras comprobarse que la gasolina que vendían no cumplían con la calidad mínima requerida.

La clausura de las estaciones se llevó a cabo por técnicos de la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio del MICM y miembros del CECCOM, tras análisis de laboratorio que comprobaron que la gasolina premium despachada no alcanzaba el octanaje de calidad necesario.

Ante este incumplimiento, las operaciones de dichas estaciones fueron paralizadas mediante las actas correspondientes.

“El compromiso es proteger a los consumidores y garantizar que los combustibles que se comercializan en el país cumplan con nuestro marco jurídico. Seguiremos actuando con firmeza, transparencia y apego a la ley frente a cualquier práctica que afecte la confianza de la ciudadanía y el comercio lícito”, expresó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón.

La estación clausurada en Villa Vásquez no cumplía con la calidad mínima requerida para la gasolina regular, mientras que las ubicadas en Padre Las Casas y Las Matas de Santa Cruz, en la premium.

La estación ubicada en Padre Las Casas es administrada por la empresa Bohechío; la ubicada en Villa Vásquez por Grupo Empresarial Cabrera y la de Las Matas de Santa Cruz por CORAYMAR, según sea informado.

El MICM y el CECCOM mantienen un programa de supervisión continua en todo el territorio nacional, mediante el cual se realizan inspecciones periódicas. Estas acciones permiten identificar y sancionar a personas físicas y jurídicas que operan estaciones de combustibles o tanques de almacenamiento de forma irregular, con fines de comercialización.

Las autoridades reiteran su compromiso de garantizar la calidad de los combustibles y la seguridad de los consumidores, así como de combatir cualquier práctica que viole las disposiciones establecidas en el sector.