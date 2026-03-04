Cierre del estrecho de Ormuz: impacto en la economía global, riesgos para RD (y posibles ventajas)

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La tensión en Medio Oriente no solo tiene implicaciones políticas y militares, también en los bolsillos tras el anunciado cierre del estrecho de Ormuz.

El aumento del precio del petróleo tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán ya comienza a reflejarse en los mercados internacionales.

Para explicar qué significa esto y cómo podría impactar a República Dominicana, el periódico HOY consultó a varios economistas.

¿Por qué el mundo mira el petróleo?

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas explicó que por ese paso transita aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el planeta, lo que equivale a cerca de 17 a 20 millones de barriles diarios.

"Pero el petróleo no es lo único que circula por esta ruta estratégica. También atraviesa por allí alrededor del 25% del comercio mundial de gas natural licuado (GNL), además de importantes volúmenes de productos petroquímicos, fertilizantes y otras mercancías energéticas", señaló Cortiñas.

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas

De su lado, el economista Nelson Suárez indicó que desde el inicio del conflicto el precio del crudo ha subido alrededor de un 8 %.

Cuando hay tensiones en zonas clave para la producción o transporte de petróleo, los mercados reaccionan casi de inmediato.

El petróleo no solo se usa para producir combustibles. También influye en el transporte de mercancías, la generación eléctrica, la producción industrial y el costo de alimentos.

Nelson Suárez

“Cuando el petróleo sube, esos costos tienden a trasladarse poco a poco al consumidor final”, explicó Ng Cortiñas.

Eso significa que un aumento sostenido puede provocar presiones inflacionarias en distintas partes del mundo.

Países más afectados

De acuerdo con Suárez, de manera directa quienes más se ven afectados son los países asiáticos y particularmente China que se consume el 25% de la producción de petróleo de los países del Medio Oriente, así como la India, Corea del Sur y Japón.

¿Qué significa esto para República Dominicana?

República Dominicana importa prácticamente todos los combustibles que consume. Esa dependencia hace que cualquier aumento internacional tenga un efecto casi directo.

Cortiñas explicó que la factura petrolera del país supera los US$5,000 millones al año, dependiendo del precio del crudo.

Además, cada dólar adicional en el precio del barril incrementa esa factura entre US$65 y US$70 millones anuales.

Si el petróleo aumentara, por ejemplo, US$25 por barril, el país podría enfrentar un incremento de entre US$1,600 y US$1,700 millones en su factura energética.

“Un petróleo más caro significa que la economía dominicana necesita más dólares para pagar su factura energética. Ese fenómeno tiende a generar presiones sobre el mercado cambiario, porque aumenta la demanda de divisas por parte de importadores de combustibles, generadores eléctricos y otros sectores intensivos en energía”, detalló el economista.

El dilema del Gobierno

Economista Juan Del RosarioFoto cedida al periódico HOY

El economista Juan del Rosario explicó que el conflicto ya genera señales de preocupación porque puede tener efectos negativos en la economía dominicana.

Si el precio del petróleo continúa subiendo, el Gobierno tendría que decidir entre:

Aumentar el precio de los combustibles

Mantener subsidios y asumir un mayor gasto

"El gobierno entraría en un dilema y es si traspasar el alza de los precios del petróleo al precio de los combustibles, generando presión sobre la población dominicana y afectando su poder de compra; o si seguir subsidiándolo. Esto podría aumentar al final de año el déficit fiscal del gobierno”, explicó.

¿Podrían subir otros productos?

Del Rosario también advirtió que el impacto no sería solo en los combustibles.

Muchos productos que llegan al país desde Asia -como materiales de construcción y artículos del hogar- podrían encarecerse si aumentan los costos de transporte o se alteran las rutas comerciales.

Eso podría generar un efecto adicional en los precios.

¿Hay algún aspecto positivo?

En medio del escenario de incertidumbre, Del Rosario señaló que también podrían darse algunas oportunidades.

Indicó que el precio del oro tiende a subir en momentos de tensión internacional, lo que podría beneficiar a República Dominicana como exportador.

Además, mencionó que si la tasa de cambio del dólar continúa bajando, eso podría aliviar parte de la presión en los costos de importación.