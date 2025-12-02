Cifras del sector externo son de fuentes confiables

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Centrar de la República Dominicana (BCRD) defendió ayer la validez sus cifras del sector externo y aseguró que estas tienen su origen en fuentes confiables.

En una página abierta, la institución bancaria aclaró los principales aspectos metodológicos de la compilación de las estadísticas del sector externo, en particular sobre la medición de la inversión extranjera directa (IED) y del rol que desempeñan los distintos generadores de divisas en la economía dominicana.

Esto, dijo, porque recientemente algunos analistas han expresado preocupación sobre la generación de divisas de la economía dominicana, planteando interrogantes sobre la metodología de cálculo de las estadísticas macroeconómicas que produce el Banco Central, específicamente las relacionadas con los sectores generadores de divisas.

Destacó que el banco elabora las estadísticas macroeconómicas con el rigor metodológico que exigen los estándares internacionales de organismos como: el Fondo Monetario Internacional, en especial su Sexto Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial.

Dijo que la fuente de información principal para la captura de la IED son formularios que se aplican trimestralmente a las empresas que se tienen identificadas como de IED.

Sobre las divisas por turismo, explicó que el valor estimado de estos ingresos resulta de la cuenta de viajes dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que incluye el gasto realizado por los turistas en el país, que se calcula mediante los datos de la encuesta de gasto turístico realizada y se complementa con las estadísticas de estadía promedio y de llegada de turistas proporcionada por el Ministerio de Turismo.

“Las remesas forman parte de la cuenta de la balanza de pagos que se conoce como ingreso secundario, y para su cálculo la fuente principal es el Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF), que es la plataforma electrónica mediante la cual las entidades sujetas a obligatoriedad de remisión de informaciones remiten diariamente a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central los reportes regulatorios requeridos”.