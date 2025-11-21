Clase media la más afectada por no indexar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la no aplicación, desde el 2017, de la indexación anual del límite de los salarios exentos del impuesto sobre la renta, se ha gravado a más de 924,956 afiliados de ingresos medios. Y para legalizar esta injusticia su vigencia se deroga año tras año, afirmó Arismendi Díaz Santana.

Explicó que en el 2026 esta maniobra a los trabajadores les costará RD$13,764.3 millones en impuestos inmerecidos y sin ninguna garantía de retorno en servicios públicos eficientes. A esta merma millonaria se agregan otros 40,000 millones por el gasto familiar de bolsillo de este grupo, comprimiendo aún más el presupuesto familiar de la clase media, agregó.

Según el Consejo Regional Empresarial y Social (CRES) el límite de exención actual debería ser de RD$52,151, mientras permanece congelado en RD$34,685, con una diferencia de RD$17,466 . Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2025 la inflación acumulada fue del 41.34%.