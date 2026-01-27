Santo Domingo 0ºC / 0ºC
CMI inaugura sus nuevas oficinas en Santo Domingo

Corporación busca consolidar la operación comercial de CMI en el país, optimizar la atención a clientes y socios estratégicos

Eduardo Romero en el corte de cinta

La corporación multilatina CMI inauguró sus nuevas oficinas comerciales de la unidad de negocio B4C – CMI Alimentos, como parte de su estrategia de crecimiento sostenido y fortalecimiento de su presencia en el Caribe.

Ubicadas en Metro Plaza, en Santo Domingo, las instalaciones buscan consolidar la operación comercial de CMI en el país, optimizar la atención a clientes y socios estratégicos, y crear un entorno de trabajo que impulse la colaboración, la eficiencia y la innovación entre sus equipos.

Durante el acto inaugural, la corporación reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en República Dominicana, un mercado clave dentro de su visión de largo plazo para la región.

“La apertura de estas oficinas reafirma nuestro compromiso con República Dominicana y con seguir construyendo desarrollo sostenible en la región. B4C es una pieza clave dentro de nuestro portafolio, y esta nueva sede nos permitirá estar aún más cerca de nuestros clientes en el mercado dominicano”, dijo Eduardo Romero, director general de B4C – CMI Alimentos.

Krist Núñez, director regional del Negocio B4C y Caribe, destacó el impacto directo que tendrá esta nueva sede en la operación local.

Las nuevas oficinas cuentan con áreas comerciales, salas de reuniones y espacios colaborativos.

