Codeco aboga por mejorar la administración tributaria

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El Gobierno debe mejorar y eficientizar la administración tributaria antes de hablar de reforma fiscal, a fin de reducir la alta evasión del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Así lo establece el informe preliminar sobre la economía dominicana elaborado por la Secretaría de Asuntos Técnicos del Colegio Dominicano de Economistas (Codeco).

Resalta que diversos estudios establecen que, en promedio, la tasa de incumplimiento tributario del ITBIS es de 43.6%; del ISR Corporativa 61.9% y del ISR de Personas Físicas es de 57.1%, para un promedio ponderado nacional de 50%.

Explicó que ante el hipotético caso de que la evasión fiscal se reduzca a cero, se verificaría una duplicación de la recaudación tributaria sin establecer nuevos impuestos y sin aumentar las actuales tasas impositivas.

Recomendó incrementar el gasto público de capital, ya que en los últimos años ha estado por debajo del promedio de los últimos diez años. Un sector que se vería beneficiado sería el de la construcción, dijo.