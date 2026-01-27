Codia advierte ilegalidad en megaproyecto City Center

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Delegación Provincia Santo Domingo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), solicitó la paralización de la construcción del mall City Center by LadyLee, porque, aseguran, no cuenta con el permiso de suelo de parte del ayuntamiento de ese municipio, con los que violan las leyes y reglamentaciones técnicas del país.

Jeudi Rubio, presidente de la delegación, reveló que los propietarios de este megaproyecto --cuya inversión se estima en 700 millones de dólares-- iniciaron sus trabajos sin la licencia de construcción avalada por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived).

Enfatizó que resulta alarmante que una obra de esta magnitud económica y multifuncional fuera inaugurada con un “primer picazo” presidencial, cuando técnicamente aún carece del permiso de uso de suelo que debe emitir la Sala Capitular del ayuntamiento local.

“Los propietarios del proyecto no cuentan con el permiso de suelo por parte del ayuntamiento, por lo cual el Mived, que otorga la licencia de construcción para la ejecución de cualquier proyecto en el país, y más ese megaproyecto, no cuenta con la permisología inicial, por lo tanto, no entregan la licencia y no se autoriza el inicio de la obra, si el ayuntamiento no emite la autorización al uso de suelo,” manifestó.

Recordó que la Ley 6160 los faculta como guardián del interés público y como asesor del Estado en asuntos de su competencia, por lo que solicita a las autoridades, tanto al Ayuntamiento de Santo Domingo Este como al Mived, intervenir esta construcción y paralizar su ejecución hasta tanto cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Afirmó que la solicitud de permiso de suelo por parte de los constructores de esta obra está estancada en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este porque no hay acuerdo entre el alcalde y el Concejo de Regidores.

Explicó que dentro del marco legal y normativo existente en el país en materia de construcción es claro y con el tiempo los rigores son más robusto, y el proceso es secuencial y no se debe pasar al paso B sin obtener el paso A, enumerando las etapas de la permisología requerida.

“Nuestro sistema legal en construcción en República Dominicana, hoy en día, está más centralizado y focalizado en la seguridad jurídica, sísmica y resiliencia climática”, señaló.