Comerciantes citan temas afectan sector

Comerciantes detallistas del Caribe y Suramérica identificaron entre sus irregularidades operativas a las tiendas y almacenes chinos, la falta de capacitación y la dispersión del sector (desunión) como los principales problemas que amenazan la expansión y sostenibilidad de sus negocios a nivel regional.

Al sostener un encuentro virtual, coordinado por Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), de República Dominicana, y Fernando -Chiche- Savore, vicepresidente y vocero de la Confederación General de Almaceneros (CGA), de la República de Argentina, también mencionaron entre los obstáculos a superar, las problemáticas legales registradas tras un procesos de embargo y la tardanza en los pagos por parte del sector bancario.

El webinar contó igualmente con la participación de representantes de gremios comerciales de Costa Rica y Paraguay.