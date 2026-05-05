Comerciantes dicen hay alza en los precios de la canasta básica, Gobierno confunde a la población

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Las declaraciones de algunos funcionarios sobre la estabilidad de precios de los productos de la canasta básica, solo buscan confundir a la población, ya que, sí ha habido incrementos en los bienes, aseguran comerciantes detallistas.

Según Gilberto Luna, presidente de la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana (Confecoomercio), el comercio al detalle no está especulando con los precios, como se quiere asegurar y la realidad, agregó, es que muchos productos han aumentado de precios.

Aseguró que el Gobierno solo quiere confundir a la población con la estrategia de que hay estabilidad en el precio de los productos.

“Cada vez que habla algún funcionario del Gobierno dice que no hay aumento de precios y que están estables. Sin embargo, los comerciantes decimos que eso no es verdad, porque hemos recibido aumentos de precios de las empresas. El Gobierno se empecina en hacer campaña con estabilidad de precios y eso no es verdad”, indicó.

Detalló que productos como los detergentes, el botellón de agua, los plásticos y el café han subido entre un 20% y 70%.

¿Hay estabilidad de precios Comerciantes aseguran hay alza canasta básica

Mientras que Francis Mancebo, dirigente comercial, aseguró que desde inició de año hay empresas que han aumentado los precios más de una vez.

“Lo que pasa es que han ido aumentando poco a poco, para que no se sienta. Los consumidores están pegando grito al cielo”, indicó.

Los comerciantes se quejaron de que no fueron convocado por las autoridades para debatir las estrategias a tomar para evitar alzas en los productos de la canasta básica.

“Hubo una reunión selectiva. Debieron reunirse con todos los sectores comerciales y productivos del país. Una reunión con los que me conviene, no con los verdaderos representantes de los productores y los consumidores, que somos nosotros”, dijo.