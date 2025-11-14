Comerciantes tendrán tarifa especial parqueo CC

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Administradora de Fondos de Inversión Reservas (AFI Reservas) firmó ayer un acuerdo para ofrecer tarifas preferenciales a los comercios integrantes de los Grupos Unidos por la Zona Colonial que usan los servicios del Parqueo Plaza Zona Colonial.

El convenio fue rubricado en el Museo de la Catedral por Leandro Villanueva, vicepresidente ejecutivo de Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas, en representación del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la entidad bancaria, por Ian Rondón, vicepresidente ejecutivo de AFI Reservas; y Carlos Arnal, coordinador de los Grupos Unidos por la Zona Colonial.

Villanueva manifestó que el acuerdo contribuirá a la dinamización de la zona y facilitará la movilidad de los comercios y visitantes del casco histórico de la ciudad.

“Este acuerdo es una demostración del compromiso de Banreservas y su filial AFIReseras con la actividad productiva y la generación de empleos en una zona donde el Gobierno invierte cuantiosos recursos para cambiar el entorno», indicó al hablar n nombre de Aguilera.

A su vez Rondón explicó que con estas tarifas la Familia Reservas hace tangible su responsabilidad con el crecimiento y prosperidad del país, asegurando que el Parqueo Plaza Zona Colonial esté al servicio de todos los ciudadanos, contribuyendo al ordenamiento urbano y la movilidad sostenible de la zona.

El convenio especifica los tarifarios diferenciados dirigidos a clientes, colaboradores y organizadores de eventos pertenecientes a las organizaciones firmantes. Entre ellas se encuentran la Asociación Ciudad Ovando, las juntas de vecinos, instituciones religiosas, artísticas y culturales del Arzobispado de Santo Domingo.