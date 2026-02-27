Competitividad no depende de medidas proteccionistas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de Grupo Rica, Pedro Brache, resaltó que la competitividad sostenible no depende de medidas proteccionistas, sino de la excelencia operativa.

“La protección que realmente funciona para los negocios no es una barrera arancelaria. Lo que funciona es nuestro know-how y, sobre todo, nuestro enfoque obsesivo en calidad, productividad y eficiencia”, expresó.

Explicó que la decisión de expandirse hacia Estados Unidos surgió tanto por la madurez del mercado local como por la demanda de la diáspora dominicana.

En ese proceso, Grupo Rica apostó por fortalecer su marca más que por exportar simplemente volumen. “Exportar un producto es vender volumen. Exportar una marca es asumir un compromiso permanente con la calidad, con la coherencia y con la reputación”, sostuvo.

Asimismo, destacó como uno de los hitos más importantes la obtención de la certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), que habilita a su planta en la República Dominicana para exportar productos lácteos directamente al mercado estadounidense, un logro que calificó como trascendental tanto para la empresa como para el país.

Brache fue el orador en el encuentro provincial de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr),realizado en La Romana. “Si los latinos en Estados Unidos fueran una economía independiente, estaríamos hablando de una economía más grande que la del Reino Unido, Francia, India o Brasil, y de la tercera economía más madura del mundo que crece a más velocidad, solo detrás de China e India. No se trata solo de números. Estamos hablando de 65 millones de personas, casi una quinta parte de la población estadounidense”, señaló el empresario.