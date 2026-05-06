Compran pollo a RD$55 y lo venden a RD$95: productos de la canasta básica que suben, bajan y se mantienen

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Algunos productos de la canasta básica han registrado aumentos de precio, otros se mantienen estables y algunos incluso han bajado en los últimos días, según informó este miércoles el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García.

Pero uno de los productos que más preocupa actualmente es el pollo, debido a diferencias marcadas entre su precio de compra y venta en algunos comercios.

Según explicó García, sostuvieron un encuentro con pequeños y medianos productores que les venden la libra a RD$55, por lo que debería llegar al consumidor entre RD$65 y RD$70.

Sin embargo, FDC denunció que en algunos establecimientos el pollo se comercializa hasta a RD$95 por libra.

"Los vamos a denunciar todos los días para que el consumidor no vaya a comprar a ese mercado. Este no es un momento para especular con los precios. ¿Qué hace una gente comprando pollo a RD$55 y vendiendo a RD$95? Este es un momento de proteger al país, de gravedad mundial", cuestionó.

En el caso del pollo de marca, indicó que grandes procesadores lo venden a RD$78, provocando que llegue al consumidor entre RD$88 y RD$94.

Productos que mantienen precios estables

García aseguró que arroz, azúcar, habichuelas, papa, ajo y cebolla mantienen estabilidad en el mercado.

Indicó que el saco de arroz se vende a RD$3,800 en factoría, permitiendo comercializar la libra a RD$35.

Asimismo, señaló que el azúcar oscila entre RD$30 y RD$33, mientras las papas se venden a RD$19 al por mayor para llegar al consumidor a RD$25.

Las habichuelas pintas se comercializan a RD$33 al por mayor y deberían venderse a RD$40. En tanto, las rojas de San Juan se adquieren a RD$58 y llegan al consumidor a RD$70.

Productos que bajaron

Sobre el ajo, explicó que comenzó a venderse a RD$95 la libra, permitiendo que llegue al consumidor a RD$120.

Recordó que este producto había alcanzado previamente los RD$200 por libra.

Productos que subieron

García indicó que el café aumentó un 15 % en marzo debido al alza internacional.

También denunció incrementos de hasta 50 % en productos plásticos, foam y quesos industriales envasados.

"Tenemos que ser claros y específicos, hay muchos productos, en específico los productos de plásticos, los foam, que yo entiendo que se pasaron. Le subieron hasta un 50% a esos platos donde les llevan la comida a los empleados. Yo entiendo que es demasiado", afirmó.

Incluso, aseguró que algunos artículos plásticos presentan alzas de hasta 70 %.

Llamado a comerciantes y consumidores

García exhortó a la población a comparar precios y comprar donde resulte más económico.

“Como estamos en un mercado libre, que cada quien coloque el precio que entiende, compren sus pollos donde el precio sea más barato”, recomendó.

También llamó a comerciantes a moderar márgenes de ganancia.

"También le hacemos una exhortación a los compañeros comerciantes, que en estos momentos donde atravesamos esta crisis, que alimentos como el pollo y el arroz, solo le ganemos un 10%, 20% y un 25%, para de esta forma solidarizarnos con los consumidores", manifestó.

Finalmente, aseguró que hay abastecimiento suficiente en el país.

"Los consumidores pueden estar tranquilos porque tenemos suficientes productos en nuestros almacenes y aquí no va a haber escasez", afirmó.