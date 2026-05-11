Un compromiso prometedor para el sector exportador dominicano

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Continuar fortaleciendo un sector exportador que ya no despacha únicamente volumen —sino, cada vez más, inteligencia incorporada— y convertir a Aduanas en una institución capaz de transformar fronteras en flujos dinámicos de comercio, constituye hoy uno de los grandes imperativos de la República Dominicana.

Hay avances que merecen ser exhibidos con legítimo orgullo en ambas direcciones. Por un lado, en la última década las exportaciones nacionales pasaron de 7,000 millones de dólares a más de 14,000 millones, alcanzando 165 mercados y con un 60% de su oferta concentrada en productos de alto valor agregado. Por otro, las inspecciones no intrusivas en los puertos crecieron del 40% al 96%, evidencia palpable de una administración que comienza a sustituir la lentitud del papel por la velocidad de la tecnología.

Y ahora el director de Aduanas, Nelson Arroyo, ha asumido el compromiso de seguir profundizando el rol de la institución como facilitadora de los procesos comerciales. Es relevante que lo hiciera en el escenario levantado este jueves por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), en un hotel de la capital, consciente de que la competitividad exportadora dominicana depende, en gran medida, de una transformación profunda del Estado y, de manera especial, de la propia Aduanas.

“Una Aduana moderna no frena el comercio; lo impulsa”, expresó Arroyo con claridad meridiana. La frase encierra, en realidad, tres cambios de paradigma: seguir avanzando del control rígido a una gestión inteligente del riesgo, apoyada en inspecciones no intrusivas y tecnología; dejar atrás la burocracia para convertirse en una plataforma digital —con más del 90% de los servicios automatizados, Aduana Virtual e integración vía API—; y evolucionar de institución aislada a socio estratégico del sector productivo, bajo una lógica de alianza público-privada y enfoque centrado en el usuario exportador.

Hay, además, un pilar que Aduanas —como destacó el propio Arroyo— protege con especial celo: la inserción internacional y la reputación país. Lo confirman la presencia de las exportaciones dominicanas en 165 mercados, la implementación de la Certificación OEA y el reconocimiento internacional alcanzado por la institución.

Pero quizá lo más valioso de la jornada fue el mensaje que el auditorio se llevó consigo: el de una reforma silenciosa, aunque firme, del Estado en su papel de aliado del sector exportador.

Aunque no haya sido anunciada con estridencia ni se vista con el ropaje solemne de las grandes reformas, lo cierto es que lo es. Digitalización, gestión inteligente del riesgo e interoperabilidad conforman una modernización estructural que avanza sin confrontación política y que trasciende el simple discurso institucional. Se trata, en esencia, de una redefinición del rol del Estado: dejar de ser un muro de contención para convertirse en un puente hacia el comercio.

Y acaso esa sea la mejor señal de madurez económica: un país que eleva la complejidad de su oferta exportadora, diversifica mercados y encuentra en su sistema aduanero no un obstáculo, sino un facilitador capaz de reducir esas distancias invisibles que tantas veces frenan el desarrollo.