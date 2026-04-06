CONEP respalda llamado del presidente Luis Abinader a la acción coordinada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) respaldó este domingo la posición asumida por el presidente Luis Abinader ante la coyuntura económica internacional, reiterando la plena disposición del sector privado a trabajar de manera coordinada con el Gobierno ante un escenario global complejo.

El principal gremio empresarial señaló que el llamado a la unidad nacional del presidente Abinader es oportuno y pertinente ante un entorno global cada vez más incierto.

La articulación de esfuerzos entre sectores será clave para preservar la estabilidad, sostener el crecimiento y mitigar impactos.

Como país, ya hemos demostrado que es posible trabajar juntos en momentos complejos.

El CONEP reafirmó que la República Dominicana cuenta con los fundamentos macroeconómicos para navegar este período de incertidumbre, y que la colaboración público-privada es un activo importante del país.